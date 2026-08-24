A massa de ar frio e seco perde força nesta segunda-feira (24) e dá lugar ao aquecimento acentuado em Mato Grosso do Sul. O dia terá predomínio de tempo firme, com sol e variação de nebulosidade na maior parte dos municípios.

As temperaturas entram em rápida elevação no decorrer da tarde e as máximas podem atingir até 37°C no Estado. A umidade relativa do ar sofre queda severa durante os horários mais quentes, com índices críticos variando entre 10% e 30%.

A estabilidade atmosférica e a baixa nebulosidade favorecem uma grande amplitude térmica, superando 20°C de diferença no mesmo dia. Nas regiões Pantaneira e Sudoeste, os termômetros oscilam com mínimas de 10°C e máximas que chegam a 36°C.

No Sul e na Grande Dourados, as temperaturas variam entre 7°C e 27°C no decorrer da jornada. Já nas regiões Bolsão, Norte e Leste, a menor mínima registrada fica em torno de 10°C, enquanto as máximas alcançam até 37°C.

Em Campo Grande, a segunda-feira começa amena, com mínima entre 11°C e 16°C durante o amanhecer. À tarde, o calor ganha força e a temperatura máxima atinge os 32°C, exigindo atenção redobrada com a hidratação.