Mato Grosso do Sul começa a segunda-feira (9) com tempo mais estável, sol e variação de nebulosidade após a passagem da frente fria. Em Campo Grande, as temperaturas ficam entre 16°C e 28°C, com manhã mais fresca e aquecimento ao longo da tarde.

Nas regiões Sul, Cone-Sul, Leste e Grande Dourados, as mínimas variam entre 11°C e 17°C, enquanto as máximas ficam entre 24°C e 26°C. Já no Pantanal e Sudoeste, os termômetros podem alcançar 32°C, após amanhecer com temperaturas entre 16°C e 21°C.

No Bolsão e Norte do Estado, as mínimas também ficam entre 17°C e 21°C, com máximas de até 32°C. Ainda há possibilidade de chuvas fracas e isoladas, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

Os ventos predominam do quadrante sul, com velocidades entre 30 e 50 km/h. Pontualmente, as rajadas podem ultrapassar os 50 km/h.