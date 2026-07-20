Brasil está fora da Copa do Mundo de 2026. E, quase mais dolorosa que a eliminação, foi a maneira como o técnico explicou uma das decisões da partida.

Ainda no primeiro tempo, com o jogo empatado, o Brasil teve um pênalti. Bruno Guimarães foi à bola — e perdeu. Depois, na entrevista, Ancelotti afirmou que a escolha por Bruno Guimarães para bater o pênalti foi devido aos números recentes dos jogadores, coletados pela comissão técnica. Fizeram um levantamento estatístico de um ano inteiro.

Guardei essa cena porque ela ilustra, com uma clareza rara, algo que eu vejo o tempo todo quando o assunto é dinheiro.

As pessoas que não são endividadas acreditam que, para melhorar a vida financeira, basta baixar o aplicativo certo ou montar a planilha perfeita. Como se a ferramenta, sozinha, fosse tomar as melhores decisões por elas. E desse modo, a maior parte dessas boas não tem coragem de começar a investir.

Segundo a pesquisa 2026 da Anbima (9ª edição do "Raio X do Investidor"), de quem conseguiu economizar dinheiro em 2025, apenas 12% transformaram essa poupança em investimento de fato — ou seja, a maioria acumula, mas não investe.

Voltemos ao jogo do Brasil. A estatística disse quem era o melhor batedor na média, ao longo de um ano. O que ela não conseguia enxergar era aquele momento específico: a pressão, o frio na barriga, a perna que pesa, o goleiro adversário fazendo jogo mental, o peso de uma nação inteira nas costas de um único jogador. A planilha via números. Não via o instante.

E a vida — assim como o futebol — acontece no instante.

Poupar dinheiro é algo muito benéfico, mas o dinheiro em si não fará nada sozinho e precisa chegar na mão das pessoas certas para produzir riqueza. Ao investir seu dinheiro poupado, você levará recursos para empresas crescerem e contratarem mais pessoas, para o setor agrícola se financiar e produzir alimentos, para o setor imobiliário se capitalizar e construir moradias, ou seja, esse dinheiro investido poderá beneficiar toda a sociedade.

Não me entenda mal. Planilha é excelente. Aplicativo ajuda. Assim como a estatística do Ancelotti não era ruim — era, inclusive, uma tentativa honesta de decidir um momento crucial do jogo com critérios matemáticos. O erro nunca está em usar a ferramenta. O erro está em terceirizar para ela a parte que só nós podemos fazer: tomar decisões com um olhar humano e não um olhar mecânico.

O ser humano tem algo que máquina nenhuma tem: a capacidade de olhar para os próprios números e perguntar “mas isso está me levando para onde eu quero ir?”. Essa pergunta não cabe em célula de planilha. Ela nasce de dentro.

Por fim, Ancelotti terá anos para repensar suas escolhas e estratégias para a próxima Copa do Mundo. Você não precisa esperar tanto. Comece a investir hoje e usufrua do melhor aliado dos investimentos que é o tempo e a capacidade de gerar valor ao longo dos anos. O seu “eu” do futuro irá agradecer por ter começado a investir hoje mesmo.

Lembre-se que na sua vida financeira você é o jogador principal e pode custar muito caro terceirizar certas decisões financeiras. Pense nisso!