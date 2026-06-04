O que parecia impossível diante de um diagnóstico médico devastador transformou-se em pódio e superação nas ruas de Campo Grande. O estudante de enfermagem Vinícius, de 23 anos, conquistou o segundo lugar em sua categoria na 3ª Corrida da Enfermagem, realizada no dia 30 de maio. O feito ganha contornos de milagre: há pouco mais de um ano e meio, ele passou por uma cirurgia de urgência na coluna e os médicos não sabiam se ele voltaria a andar.

A trajetória de Vinícius mudou drasticamente há um ano e sete meses, quando ele foi diagnosticado com a Síndrome da Cauda Equina — uma condição grave de compressão nervosa na região lombar que coloca em risco imediato as funções motoras e a qualidade de vida.

Ele precisou ser submetido a uma artrodese lombar de urgência, procedimento complexo no qual foram implantados seis parafusos e dois cages (dispositivos de suporte intervertebral) em sua coluna. No pós-operatório, a incerteza era grande sobre sua capacidade de retomar movimentos básicos e voluntários.

Após um longo, doloroso e persistente processo de recuperação, que envolveu sessões intensas de fisioterapia e reabilitação, o acadêmico contrariou as estatísticas e começou a retomar gradualmente as atividades físicas. O ápice dessa jornada de superação aconteceu no fim de semana, quando ele cruzou a linha de chegada dos 5 km da corrida de sua futura profissão, garantindo o troféu.

Para Vinícius, a medalha no peito é o de menos perto da vitória pessoal contra as limitações físicas impostas pela doença. O jovem, que agora compartilha sua história para servir de combustível a outros pacientes, resume o momento como uma prova viva de que recomeços são possíveis. "Essa corrida representa uma demonstração de que a recuperação é possível com tratamento adequado, disciplina e esperança", celebra.