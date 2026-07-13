Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Seu lado mais sociável segue em destaque e ajuda no contato com colegas e pessoas que fazem parte da área profissional. Mas Urano e Vênus se estranham no final da manhã e avisam que pode pintar mal–entendido no trabalho. Mantenha a concentração que tudo se ajeita. Os relacionamentos se destacam, mas talvez seja preciso paciência para evitar atritos em casa logo cedo e à noite. Talvez nem tudo saia de acordo com os planos na paquera. O romance pede atenção com o ciúme, que pode causar briga se passar dos limites

Aquário

Com o astral descontraído e animado deste domingão, você tem tudo para se divertir e aproveitar ao máximo os momentos de lazer. A sorte deve sorrir para o seu lado ao longo do dia. À noite, a Lua entra em Câncer e os assuntos do dia a dia talvez precisem de atenção. Sol e Mercúrio reforçam as boas energias para rever algumas rotinas e até dar uma investida em comidas mais saudáveis ou na prática de esportes. O astral será mais do que favorável para o romance ou a conquista hoje, mas adiante os contatinhos porque isso muda à noite.

Peixes

Tudo o que envolve a sua casa pode precisar de atenção extra hoje. A boa notícia é que o astral fica perfeito pra curtir a família, deixar seu cantinho mais gostoso e relembrar bons momentos com quem ama. Além da Lua iluminar o seu paraíso astral à noite, Sol e Mercúrio também reforçam essas vibes

pra lá de positivas! Você vai fechar o final de semana com a bola toda, inclusive contando com uma dose extra de sorte. Invista no romantismo e no carinho para garantir momentos maravilhosos a dois! Seu charme está on e vai turbinar a conquista.

Áries

O domingo segue animado e circular por aí ajuda a arejar as ideias, além de favorecer a convivência e um bom papo com todo mundo. À noite, a Lua em Câncer destaca a convivência com os familiares e reunir todo mundo em casa será garantia de diversão. Também é um ótimo momento para comprar algo para o lar e deixar tudo do seu jeito.

A boa notícia é que a paquera pode deslanchar ao longo do dia, mas depois o astral muda e um familiar faz a ponte com alguém interessante. A paixão segue protegida, desde que controle o ciúme.

Touro

Tudo o que envolve grana pode ser resolvido com mais facilidade neste domingo, ainda mais se prestar atenção a uma boa oportunidade que pode cruzar seu caminho. Bom momento para fazer algumas compras que já estava planejando há um tempo. À noite, a Lua em Câncer destaca seu lado comunicativo, com o reforço de Sol e Mercúrio. Aproveite para resolver um mal–entendido, trocar ideias com os amigos e se divertir antes do final de semana acabar. Um lance passageiro pode animar seu coração. O romance também fica mais leve e descontraído.

Gêmeos

Cuidar de alguns assuntos pessoais fica mais fácil ao longo do dia. De quebra, sobra pique para passear, encontrar com os amigos e jogar conversa fora. Mas as melhores notícias estão reservadas para o seu bolso! Além da entrada da Lua em Câncer à noite, Sol e Mercúrio também prometem energias positivas

para planejar seus ganhos, organizar as contas, fazer umas comprinhas ou encontrar uma nova fonte de renda. A vida amorosa conta com vibes positivas ao longo do dia, mas o apego cresce à noite e pede mais atenção.

Câncer

A preguiça pode falar mais alto, então aproveite o dia para relaxar, esquecer os problemas e colocar as pernas pro ar porque você merece! À noite, a Lua em seu signo traz uma dose extra de ânimo para fazer o que mais gosta e relaxar na companhia das pessoas queridas. Sol e Mercúrio trocam likes e reforçam sua energia pessoal à noite, aumentando a vitalidade. Vale gastar o excesso de energia se exercitando mais. Seu jeito confiante se destaca e ajuda a animar as coisas na paquera. Há sinal de entrosamento e muita sintonia com quem ama.

Leão

Domingou com um ótimo astral para curtir os amigos, encontrar pessoas queridas e passar o dia em boa companhia. Seu lado solidário também se destaca e dar uma mãozinha a quem precisa tem tudo para aquecer seu coração. À noite, a Lua no signo anterior ao seu ajuda a desacelerar e também destaca seu lado mais sensível Sol e Mercúrio fortalecem sua intuição, então não descarte um pressentimento. Um clima de mistério e paixão pode marcar a vida a dois à noite, mas são os amigos que vão dar o maior apoio se ainda está na pista.

Virgem

O contato com as pessoas próximas fica animado durante o dia. Vale dar atenção extra à imagem que passa aos outros, já que pode se importar mais com a opinião das pessoas. A Lua em Câncer à noite promete muita diversão com os amigos. De quebra, Sol e Mercúrio também deixam o astral mais leve e perfeito para relaxar um pouco. O seu lado sonhador fica mais evidente e sair da rotina será divertido. O romance estará protegido mais tarde e tudo deve caminhar às mil maravilhas. Amizade com benefício pode parecer mais tentadora.



Libra

Sua ambição tem tudo para crescer, mas foque sua atenção no trabalho para tirar o melhor proveito dessa energia e não deixe espaço para rivalidades. É melhor ter cautela porque alguém pode tentar puxar o seu tapete. As estrelas pedem atenção em contato com pessoas de longe ou viagem à tarde. Vênus e Urano se desentendem e sinalizam alguns contratempos, mas se fizer sua parte, tudo se ajeita no final. Talvez seja melhor deixar as críticas para outro momento, já que pode pintar tensão no romance em alguns momentos.