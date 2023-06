Suposto filho de Gugu Liberato entra na justiça para provar paternidade

Um empresário de 48 anos, Ricardo Rocha, apareceu nos últimos dias alegando ser filho do apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019, disse, em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, no programa ‘Domingo Espetacular’, da Record, que se arrepende de não ter procurado pelo pai antes. Segundo ele, a razão para não ter feito isso, foi porque teve medo a exposição e só amadureceu a ideia de procurar Gugu em 2017, apesar de sua mãe ter dito que o apresentador era seu pai quando ele tinha 10 anos.

“A princípio não acreditei, mas ela nunca teve dúvida de que ele era o meu pai. A minha mãe nunca quis ou pensou procurá-lo, mas sempre me cobrou por não ter feito isso”, disse Rocha, que diz ser uma pessoa meio reservada e que sempre temeu isso que está acontecendo. “Eu me arrependendo de não feito isso em vida. Eu tinha receio da exposição. Nunca quis por esse motivo. Não gosto de aparecer. O motivo é esse”, acrescentou. O empresário revelou que a notícia da morte de Gugu, foi um gatilho.

“Quero ter o sobrenome Liberato na minha certidão. Não tenho como negar que não penso no dinheiro da herança. Se o DNA comprovar, tenho direito a uma parte, sim, assim como os outros filhos”, pontuou. Para provar a paternidade, um exame de DNA deverá ser realizado. O empresário se diz ansiosa para a realização e ver o resultado e disse que ficou feliz com a disposição de Marina e Sofia Liberato, as gêmeas de Gugu e Rose Miriam, em fazer o teste.

“Gostei que elas toparam, mas se for preciso eu vou até o fim. Caso não consiga o exame através delas ou de outro membro da família, peço a exumação do corpo. O meu pai é Augusto Liberato. Sinto isso. As pessoas dizem que tenho alguns traços. Chego em casa e fico vendo isso nos programas.” Segundo Rocha, Gugu e sua mãe teriam se conhecido em uma padaria em São Paulo. “Ela ia diariamente buscar pão para a família que trabalhava. Ela encontrava diariamente com ele. Começou uma amizade, uma paquera. Começaram a conversar. Ele trabalhava numa imobiliária na época”, revela o empresário como teria sido a relação entre os dois.

Sua mãe e o apresentador, supostamente, teriam tido duas relações sexuais durante os meses em que estiveram juntos. “Foi no segundo semestre de 73 para o começo de 74. Tiveram relações íntimas. Duas vezes. Num hotel na Lapa”. Apesar da informação só ter vindo a público durante a audiência realizada na última quinta-feira, 22, em São Paulo, o processo foi iniciado em março, após Rocha notificar a família de Gugu Liberato pedindo o reconhecimento de paternidade. Se ficar comprovado que ele realmente é filho do apresentador, terá os mesmo direito que os outros três filhos.

Questionado sobre os cometários de que ele seria um ‘aproveitador’, Rocha respondeu: “Não ligo. Eu quero acabar com essa dúvida que me atormenta desde que minha mãe contou a história. Ela nunca disse que ele foi um namorado dela. Ela me falou que só teve relações com ele duas vezes. Em uma delas, engravidou de mim”.

