A cartilha “Resquícios do Tempo: Complexo Ferroviário”, que resgata a história do patrimônio ferroviário de Campo Grande, será lançada nesta sexta-feira (3), a partir das 17h, no Casarão Thomé. O material reúne a memória de 12 espaços ligados ao antigo Complexo Ferroviário da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB), incluindo a Estação Ferroviária, o Casarão Thomé e a Casa da Chefia, que marcaram o desenvolvimento da Capital.

O lançamento contará com programação gratuita e aberta ao público, com exposição de desenhos originais, palestra sobre memória ferroviária, intervenção teatral, apresentação musical e projeção artística no local.

A cartilha integra o projeto “Resquícios do Tempo”, que chega à segunda edição com o objetivo de aproximar a população do patrimônio histórico por meio da arte. A publicação também será distribuída gratuitamente em escolas, bibliotecas e instituições culturais, incluindo versões em braille, além de oficinas de educação patrimonial em unidades da rede municipal.

O projeto foi viabilizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e execução da Prefeitura de Campo Grande, via Fundação Municipal de Cultura (Fundac).