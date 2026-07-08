A mistura entre os ritmos do Nordeste e do Centro-Oeste brasileiro promete embalar o público em uma noite de celebração da cultura regional. Nesta quinta-feira (10), o Projeto Sexta no Sesc recebe o espetáculo Cerradeiros, que marca o primeiro trabalho concebido especialmente para os palcos reunindo o cantor e compositor Dovalle e a cantora e compositora Karla Coronel.

A apresentação será realizada no Sesc Sabor e Arte – Polo Camillo Boni, das 19h às 21h, levando ao público um repertório que aproxima diferentes tradições musicais e evidencia os laços culturais entre Mato Grosso do Sul e o Nordeste.

Durante o espetáculo, os artistas interpretam clássicos da música popular brasileira e canções autorais, passando por ritmos como forró, baião, xaxado, chamamé, polca e guarânia. A proposta é mostrar como diferentes influências regionais dialogam entre si, preservando memórias, identidades e a riqueza da música produzida no interior do Brasil.

Apesar de já terem compartilhado o palco em outras oportunidades, esta é a primeira vez que Dovalle e Karla Coronel desenvolvem um espetáculo pensado exclusivamente para explorar as conexões entre suas trajetórias musicais. Acompanhados por banda, eles apresentam releituras inéditas e um show marcado pela diversidade de sonoridades.