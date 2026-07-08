Homem, até o momento não identificado, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira, dia 8, na rua Sete de Setembro, nas proximidades do Hemocentro, em Ponta Porã.

As primeiras informações apontam que a vítima estava dentro de um Fiat Siena, quando suspeitos se aproximaram em um veículo e rapidamente efetuaram diversos disparos.

Logo após o crime, os suspeitos fugiram do local e não foram localizados. Já a vítima, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, mesmo com o acionamento de equipes de socorro, segundo o portal Ponta Porã News.

A Polícia Militar isolou a área do local e a Polícia Civil e a Polícia Científica ficaram responsáveis pelos procedimentos de praxe.

O caso deverá ser investigado como homicídio.