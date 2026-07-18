A Esplanada Ferroviária, em Campo Grande, recebe neste sábado (18), a partir das 18h, o Julho das Pretas – Vozes de Dandara, evento gratuito que celebra o protagonismo, a resistência e a potência das mulheres negras por meio da arte, da música, da dança e da economia criativa.

A iniciativa integra a programação nacional do Julho das Pretas, mobilização realizada em referência ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho. Com o tema “Vozes de Dandara”, a edição homenageia mulheres negras que marcaram a história e seguem transformando comunidades e expressões culturais.

A programação reúne apresentações do Samba das Pretas, das DJs Lady Afroo, Marcela Deniz, Afropaty e Mat Met, além do Momento Ballroom, Coletivo Rabiscada, Treino Twerk com Lívia Lopes, Baile Charme com Fênix 67 e intervenções artísticas ao vivo de Erika Pedraza e Bejona.

Outro destaque é a Feira Afro, espaço dedicado ao fortalecimento da economia criativa negra, com participação de empreendedoras, artistas e iniciativas locais.

Realizado pelo Afrogueto, GENI, Pele Preta e Ponto Bar, o evento é gratuito e aberto ao público.

SERVIÇO

Julho das Pretas – Vozes de Dandara

Sábado (18 de julho)

A partir das 18h

Esplanada Ferroviária – Rua Dr. Temístocles, Campo Grande/MS

Entrada gratuita