O Festival Internacional da Carne começa nesta sexta-feira (25), às 15h, e segue até domingo (27), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. Com entrada gratuita, o evento reúne gastronomia, música, cultura, oficinas e atrações para toda a família.

A programação terá mais de 30 estações de carne, com diferentes cortes, preparos e opções de proteínas, além de barquinhas vendidas a preços acessíveis. O público também poderá acompanhar oficinas gastronômicas do Senac MS, palestras, atividades de economia criativa e ações de parceiros.

Entre os destaques está a Fazendinha, espaço destinado às crianças com animais de pequeno porte e brinquedos. O festival também contará com a Carreta da Energisa, que levará ações de orientação sobre o uso seguro e consciente da eletricidade.

A programação musical começa na sexta-feira com Os Cara da Kombi e Fred e Victor. No sábado, sobem ao palco Sambapop, Banda Seven, Naip e Chicão Castro e banda. Já no domingo, o encerramento fica por conta de Zé do Pantanal e Renato Pacheco.

Também estão previstas duas palestras abertas ao público. Na sexta-feira, às 15h, “Ao Ponto” aborda atendimento, postura e gestão de equipe para assadores e participantes. No sábado, no mesmo horário, “A influência da tecnologia na produção de carne bovina” trata das transformações no setor.

O Senar MS terá um estande para divulgação de cursos, enquanto o Senac MS realizará oficinas com receitas e acompanhamentos para churrasco, incluindo preparações com ingredientes típicos de Mato Grosso do Sul, como mandioca, milho, bocaiuva, baru e pequi.

No domingo, a partir das 15h, o Boteco do Bada promove a primeira edição da Violada do Bada, com apresentações de Evandro Campos, Édson Canela, Hermeson Negão e convidados. Para esta atração, os ingressos são vendidos separadamente.

O Festival Internacional da Carne é realizado pela Márcia Marinho Produções em parceria com a Acrissul e apresentado pela 067 Vinhos. A entrada para o festival é gratuita.