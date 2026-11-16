Cultura
Carnaval 2027 será lançado com festa gratuita no Horto Florestal
Evento no dia 5 de dezembro terá apresentação dos sambas-enredo das escolas da Capital, atrações musicais e participação especial de Izaura Colombo
O Carnaval 2027 de Campo Grande será lançado oficialmente no dia 5 de dezembro, sábado, a partir das 17h, com uma festa gratuita no Teatro de Arena do Horto Florestal, ao lado do Instituto Mirim. A programação também marcará as comemorações do Dia Municipal e Nacional do Samba.
A festa terá apresentação do Grupo Akonchego e participação especial de Izaura Colombo, rainha da bateria A Pesada. Um dos destaques será a apresentação dos sambas-enredo que as escolas de samba da Capital levarão para o Carnaval de 2027.
O público também poderá acompanhar apresentações de rainhas, reis, passistas, musas, casais de mestre-sala e porta-bandeira, intérpretes e integrantes das alas musicais das agremiações. O espaço contará ainda com praça de alimentação.
O lançamento faz parte das comemorações dos 45 anos da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), que neste ano traz o tema “O sonho não pode acabar”. A proposta é valorizar o samba e fortalecer a tradição carnavalesca da Capital.
A realização é da Lienca, com correalização da Fundação Municipal de Cultura (Fundac) e da Prefeitura de Campo Grande, além da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). A Fenasamba participa como apoiadora cultural.
Serviço
- Evento: Lançamento do Carnaval 2027
- Data: 5 de dezembro (sábado)
- Horário: A partir das 17h
- Local: Teatro de Arena do Horto Florestal, ao lado do Instituto Mirim
- Entrada: Gratuita