O Carnaval 2027 de Campo Grande será lançado oficialmente no dia 5 de dezembro, sábado, a partir das 17h, com uma festa gratuita no Teatro de Arena do Horto Florestal, ao lado do Instituto Mirim. A programação também marcará as comemorações do Dia Municipal e Nacional do Samba.

A festa terá apresentação do Grupo Akonchego e participação especial de Izaura Colombo, rainha da bateria A Pesada. Um dos destaques será a apresentação dos sambas-enredo que as escolas de samba da Capital levarão para o Carnaval de 2027.

O público também poderá acompanhar apresentações de rainhas, reis, passistas, musas, casais de mestre-sala e porta-bandeira, intérpretes e integrantes das alas musicais das agremiações. O espaço contará ainda com praça de alimentação.

O lançamento faz parte das comemorações dos 45 anos da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), que neste ano traz o tema “O sonho não pode acabar”. A proposta é valorizar o samba e fortalecer a tradição carnavalesca da Capital.

A realização é da Lienca, com correalização da Fundação Municipal de Cultura (Fundac) e da Prefeitura de Campo Grande, além da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). A Fenasamba participa como apoiadora cultural.

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