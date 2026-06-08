Mato Grosso do Sul segue em ritmo acelerado na abertura de empresas e pode superar ainda em 2025 o recorde histórico de registros. Dados da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) apontam que o Estado já soma 7.712 novas empresas abertas entre janeiro e maio deste ano.

Em maio, foram registrados 1.348 novos negócios, mantendo a sequência de meses com mais de mil aberturas, cenário que se consolidou a partir de 2025. A média mensal do ano já chega a 1.542 empresas.

O desempenho reforça a tendência de crescimento da economia sul-mato-grossense, que em 2023 ultrapassou, pela primeira vez, a marca de 10 mil empresas abertas no ano — número que pode ser superado já nos próximos meses.

O diretor-presidente da Jucems, Nivaldo Rocha, destacou o avanço da digitalização e simplificação dos processos como fatores que impulsionam os resultados.

“Os números são positivos. A Jucems vem facilitando o processo de abertura de empresas, com a digitalização de todas as etapas, através de capacitações e novas tecnologias, de forma a simplificar e agilizar esse registro empresarial”, afirmou.

O setor de Serviços segue liderando a abertura de novos negócios, com 5.953 registros no acumulado do ano, seguido por Comércio (1.546) e Indústria (213).

Entre os municípios, Campo Grande lidera com 579 novas empresas em maio, seguida por Dourados (126), Chapadão do Sul (111) e Três Lagoas (73), reforçando a interiorização do crescimento econômico no Estado.

Com o desempenho dos primeiros cinco meses do ano, a expectativa é de que Mato Grosso do Sul feche 2025 com um novo recorde na abertura de empresas, consolidando o ambiente de negócios e o fortalecimento da economia regional.