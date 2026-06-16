A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS) iniciou uma nova etapa de gestão nesta terça-feira (16), com a posse de Juliano Wertheimer como presidente da entidade para o mandato 2026-2030.

Durante a formalização da posse junto ao Conselho da Federação, o novo presidente destacou o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela entidade e ampliar a atuação junto aos sindicatos filiados e ao setor produtivo.

Segundo Juliano, uma das prioridades da gestão será fortalecer a representação empresarial, aproximando ainda mais a Federação das empresas e das diferentes regiões do Estado.

“A Fecomércio-MS construiu uma história de relevância para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul graças ao trabalho de muitas lideranças que contribuíram para fortalecer a entidade e os setores que ela representa. Assumo esta responsabilidade com respeito a essa trajetória e com o compromisso de trabalhar pelo futuro da Federação”, afirmou.

Entre as principais diretrizes da nova administração estão o fortalecimento dos sindicatos, o desenvolvimento de projetos voltados à inovação e a criação de soluções que contribuam para a competitividade e o crescimento dos negócios.

A gestão também pretende ampliar a integração entre a Fecomércio-MS, o Sesc, o Senac e o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPF), buscando fortalecer as ações do Sistema Comércio em benefício de empresários, trabalhadores e da sociedade sul-mato-grossense.

“Mato Grosso do Sul vive um momento importante de crescimento econômico e geração de oportunidades. Nosso desafio é garantir que a Fecomércio-MS esteja cada vez mais próxima dos sindicatos e das empresas, apoiando o desenvolvimento dos negócios e contribuindo para a competitividade do setor produtivo”, destacou o presidente.

A Fecomércio-MS representa os segmentos de comércio, serviços e turismo no Estado e atua na defesa do desenvolvimento econômico, da livre iniciativa e do fortalecimento do ambiente de negócios em Mato Grosso do Sul.