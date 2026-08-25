O prazo para o licenciamento de veículos com placas terminadas em 7 e 8 termina na próxima segunda-feira (31), em Mato Grosso do Sul. A partir de terça-feira (1º), começa o calendário para veículos com placas terminadas em 9.

O valor do licenciamento dentro do prazo é de R$ 249,10. Após 31 de agosto, o desconto de pontualidade é perdido e uma nova guia deverá ser emitida, com valor atualizado de R$ 323,34, uma diferença de R$ 74,24.

A guia pode ser emitida antecipadamente e paga até a data de vencimento. O Detran-MS orienta os proprietários a não deixarem o procedimento para as últimas horas, quando o acesso aos canais digitais pode ficar mais lento devido ao aumento da procura.

Para emitir a guia e consultar os serviços, os motoristas devem utilizar os canais oficiais: aplicativo Meu Detran MS, portal Meu Detran, pelo endereço www.meudetran.ms.gov.br, ou a assistente virtual Glória, pelo WhatsApp (67) 3368-0500.