A conta de luz terá um alívio no bolso dos consumidores a partir de outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (25) a adoção da bandeira verde para o próximo mês, encerrando cinco meses consecutivos de bandeira amarela.

Com a mudança, deixa de ser cobrado o adicional de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Em uma residência que utiliza 200 kWh por mês, por exemplo, a retirada da cobrança representa uma economia de R$ 3,77 na fatura, considerando apenas esse componente.

A bandeira amarela estava em vigor desde maio. Antes disso, nos quatro primeiros meses de 2026, os consumidores estavam sob bandeira verde e não pagavam valor adicional relacionado ao sistema de bandeiras tarifárias.

Melhora nos reservatórios favorece mudança

A decisão da Aneel ocorre diante de uma melhora nas condições dos reservatórios das hidrelétricas e de uma perspectiva de aumento das chuvas durante a primavera.

Segundo Pedro Moro, gerente de Preços e Estudos de Mercado da Thymos, o período seco foi menos intenso no Subsistema Sudeste/Centro-Oeste, região que concentra parte importante da capacidade de armazenamento do país.

“No Subsistema Sudeste/Centro-Oeste, o período seco deste ano foi menos intenso, e os reservatórios chegaram à primavera com níveis elevados. Além disso, as previsões meteorológicas esperam afluências acima da média”, afirmou.

A afluência corresponde à quantidade de água que chega aos reservatórios das usinas por meio dos rios. Com maior volume de água disponível, aumenta a capacidade de geração das hidrelétricas e diminui a necessidade de acionar usinas termelétricas, que têm custos de produção mais elevados.

No cenário-base da Ampere Consultoria, os reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN) devem encerrar a primavera com armazenamento médio de 55,5%. A projeção é de que o nível ultrapasse 85% em abril de 2027, período em que normalmente termina a estação chuvosa.

As projeções das consultorias apontam ainda para a possibilidade de manutenção de um cenário mais favorável nos próximos meses, com as chuvas previstas para a primavera contribuindo para a recuperação dos reservatórios.

Entenda as bandeiras tarifárias

O sistema de bandeiras tarifárias é utilizado pela Aneel para sinalizar mensalmente as condições de geração de energia elétrica e os custos envolvidos. Quando a bandeira verde está em vigor, não há cobrança adicional na conta de luz.

Na bandeira amarela, são acrescentados R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. Já a bandeira vermelha possui dois níveis de cobrança: R$ 4,463 por 100 kWh no Patamar 1 e R$ 7,877 por 100 kWh no Patamar 2.

A definição da bandeira considera principalmente as condições de geração de energia e a necessidade de utilização de fontes de produção mais caras. Com a bandeira verde em outubro, os consumidores deixam de pagar o adicional que vinha sendo aplicado desde maio.