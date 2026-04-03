Bandeira verde é mantida em abril e conta de luz segue sem cobrança extra

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informou que a bandeira tarifária seguirá verde no mês de abril. Com isso, os consumidores não terão cobrança extra nas contas de luz.

A manutenção da bandeira é resultado do bom volume de chuvas registrado em março, que garantiu níveis adequados nos reservatórios das hidrelétricas. Esse cenário favorece a geração de energia e reduz a necessidade de acionar usinas termelétricas, que têm custo mais elevado.

Desde janeiro, o país opera sob bandeira verde, reflexo das condições climáticas favoráveis ao longo do primeiro trimestre. Esse contexto contribui para manter os custos de produção de energia mais baixos.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias serve para indicar aos consumidores o custo real da geração de energia no país. O modelo considera fatores como a disponibilidade de água nos reservatórios, o uso de fontes renováveis e a necessidade de acionamento de usinas mais caras.

Em nota, a ANEEL destacou ainda a importância do consumo consciente de energia, como forma de evitar desperdícios e colaborar para a sustentabilidade do setor elétrico.

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