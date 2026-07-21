Estão abertas as inscrições para o Meeting Internacional de Educação Sesi Senai, considerado o maior evento de educação de Mato Grosso do Sul. O encontro será realizado no dia 22 de julho, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, com participação gratuita.

Com o tema "Inteligência, Indústria e Impacto Humano: A Educação no Centro da Transformação", o evento reunirá educadores, empresários, gestores públicos e lideranças da indústria para debater inovação, inteligência artificial, qualificação profissional e os desafios da educação.

Entre os palestrantes confirmados estão Arthur Igreja, especialista em inovação e transformação digital, que falará sobre os impactos da inteligência artificial, e Dado Schneider, doutor em Comunicação, que abordará as mudanças geracionais e os desafios da adaptação ao futuro.

A programação também inclui debates sobre o modelo educacional da Nova Zelândia, perspectivas para a educação em Mato Grosso do Sul, integração entre escola e mercado de trabalho, além de espaços para networking.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link.

Confira a programação completa:

22 de julho (quarta-feira)

Estado, emprego, tecnologia e o papel do Sesi e do Senai

08h00 - Abertura oficial - Propósito Sesi/Senai e as Indústrias

Sérgio Longen - Presidente da Fiems

08h20 - Modelo de Educação Nova Zelândia

Bruna de Natale - Gerente de Desenvolvimento de Mercado da Education New Zealand

09h00 - Visão Sesi e Senai

Rodolpho Mangialardo, diretor-regional do Senai, e Régis Borges, superintendente regional do Sesi

09h20 - Educação para o Mercado

Régis Borges + Especialistas do Comitê Empresa-Escola + José Neto (mediador) + Prof. Dr. Laércio Alves de Carvalho - Reitor da UEMS + Mônica Catânia - gerente de Recursos Humanos da unidade da Suzano em Três Lagoas

10h00 - Formar para Crescer: qualificação, técnico e superior como motores do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul

Rodolpho Mangialardo + convidados

10h40 - IA e o Futuro: O que Está Rolando no Mundo

Arthur Igreja - especialista em inovação, tecnologia e transformação digital

Cérebro, aprendizado e o papel do educador no Século XXI

13h40 - ECA Digital e Escola: limites, direitos e responsabilidades

Hélio Queiroz Daher - Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul

14h10 - Como gerações pensam, aprendem e se desenvolvem

Luciano Meira - Mestre em Psicologia Cognitiva e Bacharel em Pedagogia

15h10 - Cérebro, tempo e foco: como a neurociência apoia a prática docente

Telma Pantano - Fonoaudióloga e Psicopedagoga, Doutora pela FMUSP, Master em Neurociências

Ana Luiza Neiva Amaral - Doutora em Educação

Luiz Eduardo Leão - Gerente de Soluções Educacionais do Senai

16h10 - Inteligências individuais, coletivas e artificiais: todas em nós

Márcio Krauss - Mestre em Filosofia, Licenciado em História e bacharel em Comunicação Social

17h10 - O futuro mudou... bem na minha vez

Dado Schneider - Doutor em Comunicação, especialista em mudança e cooperação entre as gerações