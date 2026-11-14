Educação
Segundo dia do Enem será neste domingo; veja horários e o que levar
Em Mato Grosso do Sul, portões abrem às 11h e fecham ao meio-dia
O segundo dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2026 será realizado neste domingo (15), com 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza. Em Mato Grosso do Sul, os portões serão abertos às 11h e fechados ao meio-dia, pelo horário local. As provas começam às 12h30 e terminam às 17h30.
Os candidatos terão cinco horas para concluir o exame, meia hora a menos que no primeiro domingo, já que não haverá redação. A aplicação será nos mesmos locais da semana passada.
O que levar:
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Documento oficial com foto, como RG, CNH ou passaporte.
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Documentos digitais, desde que apresentados nos aplicativos oficiais. Fotos e capturas de tela não são aceitas.
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Caneta esferográfica preta de material transparente.
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Lanches, bebidas e medicamentos, sujeitos à vistoria.
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Cartão de confirmação de inscrição, recomendado para consultar o local da prova.
O que não pode:
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Usar celular, relógio ou outros aparelhos eletrônicos.
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Utilizar lápis, borracha, corretivo, livros ou anotações.
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Usar óculos escuros, bonés ou chapéus durante a prova.
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Manter eletrônicos ligados, mesmo dentro do envelope porta-objetos.
Os objetos proibidos devem ficar guardados no envelope fornecido pelos fiscais. O candidato precisa permanecer pelo menos duas horas na sala e só poderá levar o caderno de questões nos últimos 30 minutos de prova.