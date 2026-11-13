A Polícia Civil divulgou, nesta sexta-feira, dia 13, o cartaz de procurado de Vantuir Chaves, de 40 anos, apontado como o autor dos disparos que culminaram na morte do PM aposentado Arinaldo Serafim Santana e a esposa, Rosangela Nicoletti, na noite de quinta-feira, dia 12, em uma conveniência em Maracaju.

Ambos eram sogros do assassino, que teria cometido o crime passional em razão de questões familiares. A princípio, o duplo homicídio estaria relacionado a prisão de Vantuir, que teria ocorrido dias atrás, quando ele foi flagrado com armas de fogo.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que Vantuir chega pelas costas de Serafim e de Rosangela e com extrema frieza, atira contra a cabeça das duas vítimas. Ele chega a disparar várias vezes, recarragar a arma e atirar novamente.

Conforme a Polícia Civil, uma terceira pessoa acabou sendo atingida por um disparo no braço e recebeu atendimento médico.

A Polícia Civil ainda informou equipes das forças de segurança locais, de Campo Grande e de cidades vizinhas estão auxiliando nas buscas pelo autor, que segue foragido.