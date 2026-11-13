Um homem, ainda não identificado, morreu após ser esfaqueado ao tentar defender um amigo durante um roubo, na noite desta quinta-feira (12), na rua Paissandu, região do Amambaí, em Campo Grande. O crime teria sido cometido por um grupo de indivíduos de nacionalidade venezuelana contra um morador em situação de rua. A ocorrência está em andamento.

Conforme as informações preliminares apuradas no local, durante a ação criminosa, um amigo da vítima do roubo tentou intervir para defendê-la, mas acabou atingido por golpes de faca. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

Equipes da Força Tática estão mobilizadas em diligências para apurar as circunstâncias do crime e identificar os possíveis autores. Os policiais já trabalham com informações que podem ajudar a esclarecer a autoria.

Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre a identidade da vítima ou dos envolvidos.