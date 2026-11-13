Uma operação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu cerca de 12,5 mil pacotes de cigarros contrabandeados, 82 perfumes e 40 robôs aspiradores de origem estrangeira nesta quarta-feira (11), no distrito de Vila Vargas, em Dourados. Seis veículos foram encontrados em três endereços, e o prejuízo estimado ao crime é de R$ 900 mil.

A primeira apreensão ocorreu após moradores denunciarem que um Chevrolet Prisma havia entrado repentinamente em um estabelecimento próximo à BR-163. Ao chegarem, os policiais viram uma mulher fugir em direção a uma área de mata. No carro, foram encontradas aproximadamente 40 caixas de cigarros. Ela não foi localizada.

A partir de outra denúncia recebida pelo telefone 0800 do DOF, os militares chegaram a um imóvel onde encontraram um Ford Fiesta e uma Chevrolet Spin carregados com cigarros. Em um Chevrolet Cruze, estavam os perfumes e os robôs aspiradores.

Em outro endereço, utilizado aparentemente como depósito, foram localizados um Hyundai Santa Fe e um Volkswagen Santana, também carregados com cigarros. Ao todo, a equipe contabilizou cerca de 250 caixas, equivalentes a 12,5 mil pacotes.

Nenhum responsável pelas mercadorias ou veículos foi encontrado. Todo o material apreendido foi encaminhado à Receita Federal, em Dourados.