Adriane viabiliza Ensino Médio em Rochedinho

A prefeita Adriane Lopes viabilizou um passo importante na educação dos moradores do distrito de Rochedinho, e anunciou a implantação do Ensino Médio na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco.

Com isso, pela primeira vez na história do distrito, os alunos terão a oportunidade de concluir o ensino médio sem a necessidade de se deslocarem quilômetros até a zona urbana da Capital.

A implementação, que atende uma demanda antiga de moradores da região, foi realizada por meio de equipes da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em pareceria com a Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul (SED-MS), já que, por via de regra, as escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) só oferecem ensino até o Ensino Fundamental.

Por meio dessa parceria, a Semed forneça a estrutura e logística interna, enquanto a SED se encarregará da alimentação e do custeio dos professores.

Para cumprir com a capacidade, serão construídas três salas de aula, para o 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio, de forma gradativa até 2026, com os alunos do atual 9º ano da escola já podendo se matricular para cursarem, pela primeira vez na história do distrito, o ensino médio no local.

“Enquanto nós como poder público municipal formos provocados, faremos o possível para atender todos os pedidos e solicitações dos nossos munícipes. E principalmente não esquecendo dos nossos distritos que são tão importantes para Campo Grande. Essa escola com ensino médio é só o começo de grandes realizações”, afirmou a prefeita.

