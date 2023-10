Evento gratuito irá orientar estudantes em preparação para o ENEM 2023

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Estudantes e candidatos que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), terão oportunidade de receber orientações sobre o ingresso em universidades e o ensino superior através do o 1º Playbook, realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), em parceria com o Rotaract Clube de Campo Grande

O evento será realizado no próximo sábado (21), a partir das 8h, na sede da Secretaria Municipal da Juventude. O objetivo é apresentar opções e orientações, incluindo diversas maneiras de ingressar na faculdade, os processos que podem contribuir na escolha das instituições, bem como dicas para melhorar a experiência durante a formação e compreender essa nova etapa da vida.

“O nome playbook é porque basicamente é uma ferramenta que oferece orientações para situações pré-definidas. Nesse caso, vamos abordar sobre critérios de avaliação para escolher uma instituição, técnicas para evitar atrasos, itens indispensáveis durante a prova, entre outras. Profissionais como psicólogos e nutricionistas estarão disponíveis para esclarecer dúvidas. Além disso, teremos a presença de representantes de quatro das maiores universidades do Estado”, explica o presidente do Rotaract Club de Campo Grande, Adevaldo Sales Júnior.

As inscrições devem ser feitas através do endereço eletrônico: https://sejuvcg-inscricao-enem-playbook.cheetah.builderall.com/enem-playbook

A prefeitura oferta também um cursinho preparatório, o 'PreparaJuv' para o ENEM, que oferece aulas gratuitas nas disciplinas de Redação, Matemática, Ciências da natureza, Linguagens, entre outras disciplinas. Mais informações sobre o Prepar@Juv podem ser obtidas pelo telefone 3314-3577.

