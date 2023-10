Saiba como o ambiente influencia na otimização dos estudos para o Enem

Muito se fala sobre os hábitos e a rotina que se deve adotar na hora de foca nos estudos, principalmente para os candidatos que estão inscritos no exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas o que nem todos sabem, é que a decoração do local de estudos pode otimizar o aprendizado.

A coordenadora do curso de arquitetura da Uniderp, Gisele Aparecida Nogueira Yallouz, conta o que o estudante deve manter perto de si e o que deve evitar na hora dos estudos. "É importante que o estudante tenha uma rotina de cuidados com o seu ambiente de estudos. O tipo de organização do espaço pode variar de acordo com o perfil de cada um. Para uns o ambiente deve estar impecável, com todos os itens a mão, para outros nem tanto. O que não deve faltar é um recipiente com água fresca e uma boa ventilação".

A profissional destaca que é preciso evitar itens que distraiam a atenção. "Dessa forma se o celular for imprescindível, melhor que esteja no silencioso".

Os lanchinhos na mesa de estudos, ajudam ou atrapalham? Gisele responde que é melhor o estudante adotar o hábito de levantar-se para se alongar, andar um pouco e então fazer o seu lanche.

Para deixar o ambiente mais favorável o detalhe faz toda a diferença. "Um vasinho de planta pode ser uma companhia agradável no local de estudo. Temos muitas opções de plantas de interiores que exigem poucos cuidados", ela destacou as suculentas e cactos.

Vale lembrar, que para ter um bom desempenho nos estudos é importante manter o sono regulado, para manter a clareza mental e a produtividade durante o dia e respeitar o limite e de atenção e produtividade. "Depois de um certo período de estudo intenso, a fadiga mental pode prejudicar o aprendizado. Para muitas pessoas, esse limite é de 2 a 3 horas por sessão de estudo", destacou a professora do curso de psicologia da Uniderp, Giuliana Elisa dos Santos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também