UEMS abre inscrições para seleção de docentes de Língua Portuguesa e Espanholas

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul divulgou a abertura de inscrições para Seleção de Docentes, destinada à contratação, para atribuição de aulas temporárias e cadastro reserva da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), unidade de Dourados.

As vagas são para docentes de Letras - Língua Espanhola e suas literaturas, sendo necessário, graduação em Letras com Habilitação em Português e Espanhol; e mestrado em Letras ou áreas afins, além de fluência em Língua Espanhola.

E docentes de Língua Portuguesa e suas literaturas, com graduação em Letras com Habilitação em Português ou Literatura e mestrado em Letras.

As inscrições estarão abertas de 18 a 27 de outubro e deverão ser realizadas através do endereço eletrônico: https://ead4.uems.br/. As provas serão realizadas no período estipulado pelo Cronograma do Edital.

A remuneração do Professor Contratado será fixada conforme sua titulação. Para doutor em regime de 20h aulas, o salário é de R$ 5.100, no regime de 40h é de R$ 10.200. Já para mestres o valor da remuneração no regime de 20h será de R$ 3.619 e de R$ 7.238 para 40h.

Mais informações estão disponíveis no edital publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (18), a partir da página 246.

