A organização do ADCC confirmou a presença do brasileiro Roberto Cyborg para a edição do torneio mundial deste ano. Aos 45 anos, o atleta competirá na Tauron Arena, em Cracóvia, na Polônia, entre os dias 12 e 13 de setembro.

O faixa-preta possui uma das carreiras mais vitoriosas da história do grappling e retorna ao principal campeonato da modalidade. Ele conquistou o cobiçado título absoluto em 2013, além de acumular duas pratas e quatro bronzes no torneio.

A trajetória de Cyborg na competição começou em 2009 e seu momento mais marcante foi a vitória sobre Marcus Buchecha na final do absoluto. No Jiu-Jitsu tradicional com quimono, o lutador também soma seis títulos mundiais pela IBJJF.

Mesmo enfrentando atletas de diferentes gerações, o veterano manteve a alta competitividade no último evento do ADCC. Na ocasião, ele garantiu a medalha de bronze em sua categoria de peso e terminou como vice-campeão do absoluto.

O lutador subiu ao pódio em quase todas as edições que disputou, exceto em 2015, quando fez uma superluta, e em 2022. Agora, o brasileiro tenta escrever mais um capítulo de longevidade no campeonato mais prestigiado do mundo.