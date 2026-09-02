A noite desta quarta-feira (2) será movimentada para o futebol brasileiro, com dois confrontos importantes envolvendo Flamengo, Mirassol, Santos e Palmeiras. No Maracanã, Flamengo e Mirassol entram em campo às 18h30 (de MS), em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Mais tarde, às 20h30 (de MS), Santos e Palmeiras fazem o clássico decisivo pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem a oportunidade de diminuir ainda mais a diferença para o Palmeiras. O Rubro-Negro soma 48 pontos em 24 partidas, enquanto o Verdão lidera com 52 pontos em 25 jogos. Se vencer no Maracanã, o time carioca chegará aos 51 pontos e ficará apenas um atrás do líder, com o mesmo número de partidas disputadas.

O Mirassol, por outro lado, entra em campo pensando na luta contra o rebaixamento. Com 25 pontos, a equipe ocupa a 16ª posição e deixou a zona de queda depois de empatar por 1 a 1 com o próprio Palmeiras na rodada anterior. Por isso, conquistar pontos no Rio de Janeiro pode ser importante para aumentar a distância em relação aos concorrentes.

O confronto desta quarta-feira deveria ter acontecido em fevereiro, mas foi adiado em razão da participação do Flamengo na Recopa Sul-Americana. Curiosamente, os times já se enfrentaram pelo segundo turno do campeonato. Em agosto, o Rubro-Negro goleou o Mirassol por 5 a 1, no Maião.

O Flamengo chega embalado depois de vencer o Botafogo por 3 a 0 no último domingo (30), no Maracanã. Samuel Lino marcou duas vezes, enquanto Carrascal completou o placar. O resultado colocou o Rubro-Negro novamente mais próximo da liderança, especialmente depois do empate do Palmeiras com o Mirassol.

Onde assistir a Flamengo x Mirassol

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view. A bola rola às 18h30 no horário de Mato Grosso do Sul.

Na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras fazem o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras chega com ampla vantagem depois de vencer o primeiro confronto por 3 a 0. Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira pode perder por até dois gols de diferença e ainda assim avançar às semifinais.

O Santos, por sua vez, precisa de uma reação expressiva para continuar na competição. Uma vitória por quatro ou mais gols garante a classificação no tempo regulamentar. Se o Peixe vencer por três gols de diferença, a decisão será nos pênaltis.

A principal novidade para o time santista é o retorno de Neymar. O atacante não participou do primeiro jogo, mas está à disposição de Cuca para o confronto decisivo e deve ser uma das principais armas da equipe na tentativa de reverter a vantagem palmeirense.

O Santos chega ao clássico em um momento melhor no Campeonato Brasileiro. Nos últimos três jogos, a equipe conquistou sete pontos e venceu o Corinthians na rodada anterior. A sequência ajudou o Peixe a deixar a zona de rebaixamento. Atualmente, o time ocupa a 14ª posição, com 29 pontos.

Onde assistir a Santos x Palmeiras

O clássico será transmitido pela GE TV, no YouTube. A bola rola às 20h30 no horário de Mato Grosso do Sul, na Vila Belmiro.