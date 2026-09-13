Em pouco mais de um ano nas pistas, Thomas Anderson, de 16 anos, já coleciona resultados que chamam atenção no automobilismo sul-mato-grossense. Com mais de 15 troféus conquistados desde que começou a competir no kart, o jovem piloto agora dá um novo passo na carreira e se prepara para deixar a categoria rental e ingressar na F4, considerada uma porta de entrada para o kart profissional.

“É algo surreal, assim, eu olho pra minha evolução, né, do que eu passei, pelo meu treinamento, e eu falo, “cara, eu tô muito bem atualmente”, mas eu pretendo melhorar, obviamente, com certeza, até nessa passagem do F4 pro profissional, e sempre treinar mais, sempre melhorar mais, sempre melhorando”, disse ao JD1 Notícias.

A paixão pela velocidade começou ainda na infância, entre carrinhos, Hot Wheels e o filme “Carros”. O pedido para conhecer uma pista de kart foi atendido pelo pai, Anderson Pestille, 38 anos, em julho de 2025. Apenas dois meses depois, Thomas já subia ao pódio em uma competição local. Cinco meses após o primeiro contato com o kart, conquistou seu primeiro campeonato na categoria de 60 quilos.

“Eu levei em consideração percebendo a facilidade, percebendo a habilidade, o empenho, como ele evoluiu, como ele melhorou. Ali, vendo que ele tinha facilidade, eu e a minha esposa resolvemos investir, resolvemos insistir, e os resultados estão chegando”, comentou Anderson para a reportagem.

Thomas, no meio, ao lado dos pais que o apoiaram muito Foto: Rogério Valim

Os resultados fizeram a família apostar no desenvolvimento do piloto. Desde março deste ano, Thomas disputa em Birigui, em São Paulo, a Taça Amica, campeonato de kart rental que reúne 67 pilotos em sua categoria. Após seis etapas, ele ocupa a terceira colocação e ainda briga pelo título. O principal resultado até agora, porém, veio em 29 de agosto, quando conquistou o Troféu Ayrton Senna, na categoria Light 80 kg, em uma competição autorizada pelo Instituto Ayrton Senna.

E para ele, essa também foi a melhor conquista da carreira. “Isso foi mérito meu de muito treinamento, foram dias e dias de treinamento, de alimentação, sono, eu lutei muito mesmo e, no final, consegui o campeonato”, contou Thomas.

Para Anderson Pestille, a evolução em tão pouco tempo é o que permite classificar o filho como uma das promessas do automobilismo local. “Com um ano de kart, ele já supera 15 troféus, competindo com pessoas que competem há cinco, oito, dez anos”, destaca. Além da habilidade natural, Thomas mantém acompanhamento nutricional, preparação física e outros cuidados voltados ao desempenho dentro das pistas.

Agora, o desafio é maior. Na F4, Thomas terá contato com um kart profissional, mais potente e com uma dinâmica diferente da categoria rental. O próprio piloto reconhece a mudança de nível, mas mantém os objetivos altos.

O sonho, segundo Thomas, é seguir competindo profissionalmente no Brasil e, futuramente, chegar às categorias de carros. Entre os objetivos estão a possibilidade de correr com um HB20 e, mais adiante, alcançar a Stock Car. Antes disso, ele terá pela frente novos desafios no kart rental, incluindo o Campeonato Brasileiro da modalidade, previsto para o fim de outubro, em Birigui, onde pilotos de diversos estados estarão reunidos durante três dias de competição.

Representando Mato Grosso do Sul nas pistas, Thomas sabe que o caminho ainda é longo. Mas, depois de uma estreia recente e de uma coleção de troféus construída em apenas um ano, a jovem promessa já começa a transformar o sonho de infância em uma carreira que pode levá-lo cada vez mais longe.

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