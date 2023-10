Anaurilândia é palco de Festival de Praia com oficinas e competição estadual

A cidade de Anaurilândia terá o evento 'Festival de Praia' como atração neste final de semana, que contará com diversas oficinas de futevôlei, beach tennis e hand beach, além de atividades de lazer e até competições a nível estadual.

O evento será realizado no Balneário Municipal, neste sábado (28) e domingo (29). A ação visa dar visibilidade aos esportes de areia, além de proporcionar à população local momentos de diversão, lazer e bem-estar por meio da atividade física.

A participação no evento é gratuita e as inscrições para as atividades podem ser feitas no local.

A Fundesporte também preparou uma série de atividades recreativas e de lazer para as crianças, que inclui brinquedos infláveis, lona de jogos gigantes, oficina de pintura facial e maquiagem infantil, desenhos, jogos de mesa, corrida kids e muito mais.

O Festival de Praia em Anaurilândia tem início às 8 horas de sábado. Veja a programação completa:

Sábado – 28/10

8h – Solenidade de abertura

8h30 – Início dos jogos de futevôlei, beach tennis e hand beach (amadores e campeonatos estaduais)

14h – Início das atividades de lazer e recreação

Domingo – 29/10

8h30 – Disputas finais do futevôlei, beach tennis e hand beach (amadores e campeonatos estaduais) e continuação das atividades de lazer e recreação

16h – Premiação

