Após perder o Campeonato Mineiro, técnico do Cruzeiro é demitido

O treinador Nicolás Larcamón foi demitido do Cruzeiro após a derrota por a 3 a 1 para o Atlético-MG, na final do Campeonato Mineiro que aconteceu ontem (07). Fator que se uniu à eliminação da equipe na primeira fase da Copa do Brasil.

Outro motivo da demissão, foram os questionamentos dos jogadores, membros do staff e também da torcida. Por isso, a diretoria do Cruzeiro avaliou a situação, e viu que a melhor decisão seria trocar de treinador. Sendo esta, a quarta mudança de técnico em um ano.

Agora, o clube comandado por Ronaldo Fenômeno procura um substituto imediato para ocupar o cargo deixado pelo argentino. Larcamón chegou ao Cruzeiro em janeiro de 2024, e comandou o time por 14 jogos, totalizando sete vitórias, quatro empates e três derrotas, com um aproveitamento de 59,5%.

O Cruzeiro informou também que, foram desligados os auxiliares técnicos Javier Berges e Damian Ayude, o analista de desempenho Miguelangel Leopardi, e o preparador físico Juan Cruz Monaco. Todos eles chegaram com Larcamón.

