Homem, de 47 anos, foi encontrado morto dentro de uma residência no bairro Nova Lima, em Campo Grande, no começo da tarde desta quarta-feira, dia 3.

Segundo detalhes apurados, durante a noite de terça-feira, dia 2, ele ficou na casa de uma familiar e retornou ainda na mesma noite para a residência.

Já nesta quarta, familiar apareceu no imóvel para convidá-lo para almoçar, no entanto, ao chamá-lo, ninguém respondeu.

Quando o familiar entrou na casa, encontrou a vítima sem sinais vitais e sem sinais de violência. A principal suspeita é de um infarto.

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Científica estiveram no local dos fatos.