Brasileira conquista medalha de bronze em maratona mundial aquática de 5 km

O Brasil foi para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Doha sendo representado por uma delegação com 65 atletas. Entre eles está Ana Marcela Cunha, que no último sábado (03), se classificou para a Olímpiada de Paris 2024. E hoje (07), ganhou a sua 17° medalha em Mundiais, dessa vez, uma de bronze.

A brasileira cruzou a linha de chegada em 57min36s80, 2s90 atrás da primeira colocada, a holandesa Sharon Ban Rouwendall. Esse foi o oitavo pódio seguido de Ana Marcela em Mundiais desde que começou a ganhar medalhas, em 2010.

Até agora, a nadadora acumula sete medalhas ouro, duas de prata e oito de bronze. O Mundial de Doha vai acontecer até o dia 18 de fevereiro, e o Brasil estará no revezamento 4x500, que será a última prova em águas abertas.

