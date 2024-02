Botafogo demite Tiago Nunes

Tiago Nunes não é mais técnico do Botafogo. A ausência de resultados e a oscilação do time pesaram na decisão, tomada após a chegada do elenco ao Rio de Janeiro. Nessa quarta-feira (21), a equipe empatou por 1 a 1 com o Aurora, na Bolívia, no duelo de ida da Pré-Libertadores.

Na partida em Cochabamba o treinador foi expulso no fim do jogo. Tiago Nunes discutiu com o treinador do Aurora e chegou a fazer um gesto de "chororô" para o adversário.

O treinador comandou o Botafogo em apenas 15 jogos. Foram quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas.

No momento, o Botafogo está fora da zona de classificação no Campeonato Carioca, na quinta colocação. Faltam duas rodadas e apenas os quatro primeiros avançam.

Já para passar de fase na Pré-Libertadores, precisa vencer o Aurora por qualquer placar na próxima quarta-feira, no Nilton Santos, às 21h30.

"Obrigado a todas as pessoas que trabalham diariamente nesse lindo clube. Foi uma linda experiência de vida. 'Dai, pois a César o que é de César, e a Deus o que de Deus", escreveu o treinador nas redes sociais.

Confira a nota oficial do time:

