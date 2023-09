Campeonato Estadual de Judô acontece neste fim de semana na Capital

O Campeonato Estadual de Judô 2023 terá 340 atletas nos tatames do ginásio do Rádio Clube, em Campo Grande. A competição celebra os 43 anos de fundação da FJMS (Federação de Judô de Mato Grosso do Sul) e terá disputas neste sábado (23) e domingo (24). O evento é apoiado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Dos 340 participantes, 150 são mulheres e 190 homens. Vão para o tatame atletas das classes sub-11, sub-13, sub-15, sub-28, sub-21, sênior e dangai. As categorias de peso são superligeiro, ligeiro, meio-leve, leve, meio-médio, médio, meio-pesado, pesado e superpesado.

As lutas começam neste sábado (23), a partir das 8 horas. O público pode acompanhar gratuitamente. Os judocas representarão 19 clubes e sete projetos sociais da FJMS, de nove municípios: Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Itaporã, Naviraí, Nioaque, Terenos e Três Lagoas.

Na última edição, a Associação Desportiva Moura/Estoril, de Campo Grande, foi a campeã, ao conquistar 57 medalhas (19 de ouro, 20 de prata e 18 de bronze). Também da capital, a Associação Atlética Judô Futuro ficou em segundo, faturando 36 medalhas (17 de ouro, 11 prata e oito de bronze). A Associação Cano de Judô, de Dourados, fechou o pódio, com 23 medalhas (17 de ouro, uma de prata e cinco de bronze).

