Campeonato Sul-Mato-Grossense entra na fase decisiva com disputa acirrada pela liderança

A primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025 ultrapassou a metade, com uma intensa disputa pelas primeiras colocações e para evitar o rebaixamento.

Nesta quarta-feira (5), a rodada promete movimentar a competição, com destaque para o duelo entre Operário e Corumbaense, às 20h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

O Corumbaense lidera a competição com oito pontos, após somar duas vitórias e dois empates. A equipe tem uma vantagem apertada, já que Ivinhema, Pantanal e Dourados vêm logo atrás, com sete pontos cada.

Já o Operário aparece na quinta colocação com seis pontos e busca a vitória para entrar de vez na briga pelo topo da tabela.

A competição tem sido marcada por mudanças constantes na liderança. Nas quatro rodadas disputadas até agora, quatro times diferentes já ocuparam a ponta da tabela: Operário, Aquidauanense, Pantanal e, atualmente, o Corumbaense.

Além do confronto entre Operário e Corumbaense, a rodada contará com outros jogos decisivos:

15h30 – Dourados x Coxim (Douradão)

18h00 – Aquidauanense x Costa Rica (Noroeste)

19h00 – Ivinhema x Águia Negra (Saraivão)

20h00 – Operário x Corumbaense (Jacques da Luz)

A rodada será encerrada na quinta-feira (6), com o confronto entre Pantanal e Naviraiense, às 20h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também