Campo Grande sedia Brasileiro de Motocross no final de semana

Campo Grande novamente foi escolhida para receber um evento esportivo de porte nacional. Dessa vez, a capital sul-mato-grossense sedia a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, que acontece nos dias 26 e 27 de agosto, no Parque Jacques da Luz, na Moreninha.

A competição retorna para a cidade após seis anos. Para isso, foram investidos R$ 249,9 mil, valor repassado à CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo).

As categorias em disputa serão MX1, MX2, MXJ, MX2J, MX3, MX4, MX5, Nacional, 50cc, 65cc e Elite MX.

A pista montada no Parque Jacques da Luz conta com 1.700 metros de extensão, apresenta um terreno misto desafiador, garantindo que os pilotos enfrentem uma série de obstáculos emocionantes. Com curvas fechadas, retas de alta velocidade e saltos espetaculares, a pista foi projetada para testar a habilidade e coragem dos competidores, proporcionando um verdadeiro espetáculo de motocross.

De acordo com programação da CBM, os treinos livres começam no sábado (26), às 8 horas (horário de MS). As provas oficiais têm início no mesmo dia, com disputas nas categorias MX5, MX4 e Nacional, a partir das 16h40. O domingo (27) será dedicado às classes MX1, MX2, MXJ, MX2J, MX3, 50cc, 65cc e Elite MX, com início às 10 horas.

