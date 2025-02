Com parceria do Sesi, Copa Brasil de Tênis de Mesa será em Campo Grande

Pela primeira vez, a Copa Brasil de Tênis de Mesa ocorrerá em Mato Grosso do Sul, com parceria firmada com o superintende do Sesi, Régis Borges, o evento esportivo será realizado entre os dias 10 e 14 de abril, no Bosque Expo, em Campo Grande.

O campeonato nacional contará pontos para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

Para Borges, a realização da Copa Brasil de Tênis de Mesa 2025 em Campo Grande representa uma forma de incentivo para o surgimento de novos atletas.

“É um trabalho que a Federação Brasileira de Tênis de Mesa tem feito de fortalecimento do esporte no Mato Grosso do Sul. A rede Sesi de Mato Grosso do Sul, por meio do Sesi Esporte, tem feito um trabalho, em especial nas escolas, e já conta com número expressivo de atletas praticantes do esporte tênis. Nossa participação na copa é uma forma de dar visibilidade a categoria”, destacou.

O presidente da Federação de MS, Marcos Paulo Abdalla Tavares, afirma que a parceria do Sesi só tem a somar. “A realização do evento representa um crescimento gigantesco da modalidade. Sabemos o quanto é importante ter uma marca como o Sesi em um evento que vai reunir mais de 500 atletas, tanto da Seleção Brasileira quanto olímpicos e paraolímpicos. Hoje nós temos o brasileiro Hugo Calderano, que é o número quatro do mundo e na Olimpíada os jogos dele impulsionaram muito a modalidade. Então, a realização dessa etapa é muito relevante”.

