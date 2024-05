Copa do Mundo Feminina 2027: veja os estádios que vão sediar os jogos no Brasil

A próxima Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil em 2027, contará com dez estádios, todos eles modernizados ou construídos para o Mundial de 2014 no País. O palco principal será o Maracanã, que vai receber 8 partidas, incluindo a abertura, prevista para 24 de junho, e a decisão, em 25 de julho, de acordo com o projeto apresentado à Fifa.

O Maracanã será um dos estádios mais utilizados no torneio. Além dos confrontos que abrem e decidem a Copa, serão disputadas no Rio outras 4 partidas da fase de grupos, 1 de oitavas de final e 1 das quartas.

Outros dois estádios receberão 8 partidas. O Mané Garrincha, em Brasília, terá 5 jogos da fase de grupos, 1 de oitavas, 1 das quartas e 1 semifinal. No Mineirão, em Belo Horizonte, vão ser disputadas 5 partidas na primeira fase, 1 nas oitavas, 1 nas quartas e a disputa do terceiro lugar.

O Mundial Feminino de 2027 vai aproveitar o legado da Copa Masculina de 2014. Dez dos 12 estádios usados no evento de dez anos atrás foram escolhidos para receber as partidas da competição feminina. Ficarão fora apenas a Arena das Dunas, em Natal, e a Arena da Baixada, em Curitiba.

Dessa vez, no entanto, todos os estádios terão menos torcedores do que a capacidade total. O estádio com menor redução será o Maracanã, que cairá de 73.139 para 72.689 presentes. Apenas outros dois estádios terão capacidade acima de 40 mil torcedores: Neo Química Arena (de 47.252 para 46.156) e Mané Garrincha (de 69.910 para 44.099). Segundo o Comitê Organizador, existe possibilidade de aumento da capacidade prevista em todas as arenas dependendo da demanda por ingressos.

Conheça os dez estádios da Copa Feminina de 2027

Maracanã – Rio de Janeiro;

Neo Química Arena – São Paulo;

Mané Garrincha – Brasília;

Fonte Nova – Salvador;

Beira-Rio – Porto Alegre;

Mineirão – Belo Horizonte;

Arena Amazônia – Manaus;

Arena Pantanal – Cuiabá;

Castelão – Fortaleza;

Arena Pernambuco – Recife.

