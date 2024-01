Corrida, pedal, trilhas... Confira o calendário esportivo de MS de 2024

Em 2024, as opções de esportes são muitas. Desde correr na rua, correr à noite, escolher distâncias e ter a oportunidade de fazer meia maratona - 21.097 km. Além de trilhas, se aventurar no pedal e participar de um circuito de speed. O JD1 preparou uma lista com os eventos esportivos da Bolt que acontecerão ao longo deste ano. Confira:

Março

Que tal pedalar em um dos parques mais bonitos do Brasil? No dia 17 de março, no Parque das Nações Indígenas, no “Tour das Matas MTB”.

Abril

No dia 21 de abril o destino é Bodoquena. Pedal desafiador na prova Trip Trail Bodoquena MTB.

Maio

Você que já correu a 'Live Run' em fevereiro, agora terá no dia 4 de maio o percurso no Parque dos Poderes. Corrida Unimed Campo Grande.

Junho

Chegou a grande novidade no mês das festas juninas e dos apaixonados. Meia Maratona de Campo Grande Yeltsin Jacques. Uma prova de inclusão e celebração com os atletas e todas as pessoas com deficiência. Todo mundo junto! Será no dia 9 de junho.

Já no dia 23, haverá mais atividades. Você que tem sua bike de estrada já se prepara. Será a vez das provas de Circuito de Speed, iniciando por Naviraí. São 140 km de estrada. Pura adrenalina!

Julho

No dia 20 de julho será em dupla. Um pedala e o outro corre. Duathlon Campo Grande, no Parque das Nações Indígenas. A galera que curte corrida e pedal estará reunida em um só evento.

Agosto

Voltando para o circuito de Speed com a galera do pedal: 140 K Bodoquena Miranda, no dia 18 de agosto.

No calendário pela frente, no dia 31, será a vez de comemorar os 10 anos da Corrida Cassems. Saúde e foco. A galera estará novamente pelas ruas de Campo Grande.

Setembro

Chegada da primavera. Acontecerá a melhor prova Trail de MS. Quem diz isso são os atletas que correm pelas trilhas. A Corrida da Serra da Bodoquena, que este ano já entra em sua 7ª edição, já tem data: 14 de setembro.

Atenção! Para encerrar o Circuito Speed, do pessoal do pedal, no dia 29 de setembro Nioaque 140 k. Uma viagem inesquecível por MS.

Outubro

Dia 26 de outubro haverá o Pantanal Marathon com 42 km de planície no Pantanal Sul-mato-grossense da Nhecolândia, em Corumbá. Uma aventura dentro do Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera, pela UNESCO!

Novembro

Vamos correr à noite! Ao entardecer, dia 16 de novembro, na Comunidade Quilombola Furnas do Dionísio, acontecerá a corrida para contemplar a lua e as estrelas na trilha segura: Corrida Noturna Furnas do Dionísio. Experiência inesquecível. Quem já participou, pediu de novo!

No dia seguinte, 17 de novembro, haverá outras atividades na Furnas, só que com a Prova Quilombo MTB. Preparem-se e deixem as bikes já prontas.

Agora na fronteira do Brasil com o Paraguai. Na rota bioceânica, nos dias 23 e 24 de novembro, esteja pronto. Em Porto Murtinho você vai correr e pedalar. Tour das Águas Corrida e Bike.

Dezembro

Para encerrar o ano, será realizada uma das corridas mais lindas de Campo Grande. No fim de tarde, para celebrar todas as conquistas, SUNSET Prosa e Segredo. Que tal vir prosear e dividir segredos de 2024? Será dia 14 de dezembro.

Em breve inscrições de todos os eventos. Mantenha-se informado e saiba mais pelas redes sociais. Entre em contato: (67) 98121 2663 ou www.boltrealizacoes.com.br.

