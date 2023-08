É clássico! São Paulo e Corinthians duelam por vaga na final da Copa do Brasil

São Paulo e Corinthians duelam nesta quarta-feira (16), no Estádio do Morumbi, para saber quem será o primeiro finalista da atual edição da Copa do Brasil. O clássico, conhecido carinhosamente como 'Majestoso', acontece às 18h30 (horário de Mato Grosso do Sul).

O Timão possui a vantagem no duelo após vencer o primeiro confronto na Neoquímica Arena pelo placar de 2 a 1, com boa atuação de Renato Augusto, que marcou duas vezes. Para avançar, o tricolor paulista precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença e caso vença por um gol, a decisão é nos pênaltis.

O São Paulo tenta voltar a uma final de Copa do Brasil, que disputou apenas uma vez, em 2000 - foi derrotado pelo Cruzeiro. Para isso, estará reforçado: Lucas e James Rodríguez, principais contratações da temporada, estão inscritos e podem jogar.

Atual vice-campeão da competição, o Corinthians chega ao Morumbi embalado pela sequência recente: o Timão não perdeu nos últimos 11 jogos, com oito vitórias e três empates acumulados.

Quem avançar, encara o vencedor de Flamengo e Grêmio, que também duelam nesta quarta-feira no Maracanã.

