Menu
Menu Busca sábado, 28 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Esportes

Embalado pela vaga na Copa do Brasil, Operário quer classificação no Estadual

Clube de Campo Grande enfrenta o Bataguassu por uma vaga na semifinal

28 fevereiro 2026 - 14h11Luiz Vinicius
Operário vem de uma sequência de quatro empates que custaram a liderança da primeira faseOperário vem de uma sequência de quatro empates que custaram a liderança da primeira fase   (Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia)

O Operário quer buscar também uma classificação para as semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense neste sábado, dia 28, quando enfrenta o Bataguassu, a partir das 18h, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, pela última rodada da fase inicial da competição.

O clube vem empolgado após garantir uma classificação histórica na Copa do Brasil, quando superou o ASA-AL pelo placar de 2 a 1 e avançou para a terceira fase da competição nacional.

Agora, os olhos estão voltados ao duelo regional, pois a partida deve decidir quem acompanhará o líder CE Naviraiense como segundo melhor time nessa primeira fase.

A vantagem na disputa é do Galo. Com 14 pontos, um a menos que o Naviraiense, o time campo-grandense precisa do empate para ir direto para a semifinal. Já o Bata, para terminar no G2, apenas a vitória resolve. Assim, passaria o adversário e chegaria aos mesmos 15 pontos do Naviraiense, garantindo a segunda posição. 

Com oito rodadas completas, o Naviraiense lidera com 15 pontos, seguido pelo Operário com 14, ambos no G2. O Bataguassu é terceiro com 12 pontos e completa o grupo de times já classificados. O quarto colocado é o Ivinhema com 11 pontos, seguido por Corumbaense, com dez, e DAC, com nove, fechando a zona de classificação.

Depois tem Aquidauana, também com nove pontos, e FC Pantanal, com oito pontos. Na zona de rebaixamento estão Costa Rica EC, com oito pontos, e Águia Negra, na lanterna, com sete.

Jogos Domingo, 15h

DAC x Aquidauana - Estádio Douradão
Pantanal x Ivinhema - Estádio Jacques da Luz
Águia Negra x Naviraiense - Estádio Ninho da Águia
Costa Rica x Corumbaense - Estádio Laertão

Reportar Erro
Sao Julião - Dr Cury

Deixe seu Comentário

Leia Também

Daiane Muniz é três-lagoense
Esportes
Daiane Muniz, árbitra de MS, é escalada para apitar Choque-Rei no Paulistão
Chaveamento da Liga dos Campeões
Esportes
Real e City voltam a se encontrar no mata-mata da Liga dos Campeões
O evento contou com a participação do ex-jogador Cafu, campeão da Copa do Mundo 2002
Esportes
Evento para Copa 2027 reforça debate sobre valorização do futebol feminino
Dupla brasileira está na final
Esportes
Dupla "Calderashi" põe Brasil em final inédita no Smash de Singapura
Paulo Rezende foi anunciado pelo Pantanal
Esportes
Pantanal anuncia Paulo Rezende como novo técnico para temporada 2026
Clube avançou para a segunda fase
Esportes
Ivinhema terá Saraivão à disposição para jogo contra Volta Redonda na Copa do Brasil
Operário fez história na Copa do Brasil
Esportes
Operário faz história, vence ASA-AL e segue para a terceira fase da Copa do Brasil
Breno Bidon (Corinthians) e Kaio Jorge (Cruzeiro)
Esportes
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam hoje; saiba onde assistir
A reunião aconteceu na sede da FFMS e contou com a participação de dirigentes dos clubes que pretendem participar da competição
Esportes
Com início em maio, série B do Sul-Mato-Grossense 2026 pode ter 12 clubes
Galo fez o último treino no CT do CRB nesta terça-feira
Esportes
Operário encara ASA-AL por sonho na terceira fase da Copa do Brasil

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Hospital Adventista do Pênfigo - Foto: Encyclopedia Adventist
Saúde
MPMS vê irregularidades sanitárias no Hospital do Pênfigo e cobra providências
A vítima estava caída em uma árvore, na calçada da Rua Vinte e Quatro de Outubro
Polícia
AGORA: Homem é encontrado morto debaixo de árvore em Campo Grande