Embalado pela vaga na Copa do Brasil, Operário quer classificação no Estadual

O Operário quer buscar também uma classificação para as semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense neste sábado, dia 28, quando enfrenta o Bataguassu, a partir das 18h, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, pela última rodada da fase inicial da competição.

O clube vem empolgado após garantir uma classificação histórica na Copa do Brasil, quando superou o ASA-AL pelo placar de 2 a 1 e avançou para a terceira fase da competição nacional.

Agora, os olhos estão voltados ao duelo regional, pois a partida deve decidir quem acompanhará o líder CE Naviraiense como segundo melhor time nessa primeira fase.

A vantagem na disputa é do Galo. Com 14 pontos, um a menos que o Naviraiense, o time campo-grandense precisa do empate para ir direto para a semifinal. Já o Bata, para terminar no G2, apenas a vitória resolve. Assim, passaria o adversário e chegaria aos mesmos 15 pontos do Naviraiense, garantindo a segunda posição.

Com oito rodadas completas, o Naviraiense lidera com 15 pontos, seguido pelo Operário com 14, ambos no G2. O Bataguassu é terceiro com 12 pontos e completa o grupo de times já classificados. O quarto colocado é o Ivinhema com 11 pontos, seguido por Corumbaense, com dez, e DAC, com nove, fechando a zona de classificação.

Depois tem Aquidauana, também com nove pontos, e FC Pantanal, com oito pontos. Na zona de rebaixamento estão Costa Rica EC, com oito pontos, e Águia Negra, na lanterna, com sete.

Jogos Domingo, 15h

DAC x Aquidauana - Estádio Douradão

Pantanal x Ivinhema - Estádio Jacques da Luz

Águia Negra x Naviraiense - Estádio Ninho da Águia

Costa Rica x Corumbaense - Estádio Laertão

