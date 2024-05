Fim do VAR? FIFA quer substituir árbitro de vídeo pelo sistema de desafio

De acordo com o dirigente arbitral, Pierluigi Collina, a FIFA cogita substituir o Video Assistant Referee (VAR) por um sistema de desafio, chamado Football Video Support (FVS), usado nas competições de vôlei.

Em primeiro momento, o novo sistema será testado em jogos de categoria de base, e possibilitará que cada time tenha dois desafios para que o árbitro principal reveja o lance com auxílio de vídeo.

Os pedidos de revisão poderão ser solicitados em lances de gols, pênaltis, cartões vermelhos ou erros de identificação de jogadores. Caso o pedido resulte na análise da decisão de campo, a equipe manterá os dois desafios, caso contrário, perde um dos pedidos.

A tecnologia dispensa a necessidade de ter um árbitro focado em analisar as imagens dos lances da partida, fazendo com que em apenas momentos pontuais, o suporte de vídeo seja requisitado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também