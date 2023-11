Fluminense vence a Libertadores pela primeira vez na história

Depois de um jogo emocionante, o Fluminense levou a Libertadores após vencer o time argentino Boca Juniors, por 2 a 1. O jogo aconteceu na tarde deste sábado (4), no estádio do Maracanã.

O primeiro gol do ‘Flu’ saiu dos pés do artilheiro da libertadores, German Cano, aos 36 minutos do primeiro tempo. Incendiando o estádio e os torcedores do time carioca pelo país inteiro. Depois disso, a equipe brasileira segurou o placar até os 45 minutos;

Já na segunda fase, o time argentino começou correndo atrás do prejuízo e aproveitando que o Fluminense ‘recuou’ dentro de campo. Enquanto o jogo fica tenso, o Boca Juniors ia provocando os adversários que seguravam o placar, controlando o jogo.

Apesar da tentativa, o lateral do time argentino, Luis Advíncula, marcou seu quarto gol na Libertadores empatando a disputa aos 72 minutos do tempo regular.

Prorrogação

Como a partida empatou no segundo tempo, depois de o Fluminense perder o gol do título nos últimos instantes, os times tiveram que jogar a prorrogação de mais 30 minutos.

Depois de ouvir do técnico Fernando Diniz: ‘você vai fazer o gol do título’. O camisa 9 do Fluminense, John Kennedy, finalizou com maestria a bola aos 10 minutos da prorrogação. Como o jogador foi comemorar com a torcida, acabou tomando seu segundo cartão amarelo, o que causou a expulsão do ‘herói’ da equipe.

Mesmo com um a menos, o ‘Flu’ foi segurando o placar. Depois de uma confusão, o lateral do Boca Juniors, Frank Fabra, foi expulso por ter acetado um tapa no rosto do capitão do Fluminense, Nino.

O carioca chegou perto de fazer o terceiro gol, mas a bola bateu no canto da segunda trave e acabou não entrando.

O jogo teve a presença de 69 mil torcedores, com rendimento de mais de R$ 31 milhões.

Título inédito

Derrotado na única final de Libertadores que alcançou até então na história da competição contra os equatorianos da LDU em pleno Maracanã em 2008, o Tricolor das Laranjeiras conquistou pela primeira vez a Glória Eterna da Libertadores.

Para isto, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz apostou tanto no bom futebol como na sua força como mandante. Em seis partidas jogando em casa, a equipe brasileira não sofreu nenhuma derrota, foram 2 empates e 4 vitórias.

Com a vitória, o time brasileiro ganhou, US$ 18 milhões, o equivalente a R$ 88 milhões na cotação atual. Já quem perder, leva menos da metade. O vice-campeão tem direito a US$ 7 milhões (R$ 34,3 milhões). Por participarem das fases de grupos, oitavas, quartas e semis, ambos os times embolsaram US$ 8,25 milhões (R$ 40 milhões).

