Funesp abre inscrições para a 36°edição dos Jogos Escolares

Estão abertas as inscrições para a 36ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande 2023, até o dia 10 de outubro. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), e tem como objetivo desenvolver o intercâmbio esportivo entre estudantes, valorizando o caráter educativo, promover o esporte como resultante das atividades desenvolvidas na comunidade escolar e estimular a prática do desporto de rendimento.

As inscrições devem ser feitas em formulários próprios e entregues na Gerência de Organização de Eventos da Funesp, situada na Rua Paulo Machado, 663 – Bairro Santa Fé, no período de 27 de setembro até às 17h, do dia 10 de outubro de 2023.

A ação proporciona também o surgimento de novos talentos para participar e representar a Capital nos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul, nas faixas etárias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos no ano de 2024.

Podem participar dos Jogos, somente estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Oficial de Ensino de Campo Grande, que estejam matriculados e frequentando regularmente as aulas. Não poderá participar dos jogos aluno/atleta que tenha concluído o Ensino Médio, mesmo que estejam frequentando cursos profissionalizantes e preparatórios para o vestibular.

Serão disputadas duas categorias: Categoria A – 2007, 2008, 2009 e Categoria B – 2010, 2011, 2012. Serão divididas em: 2007(16 anos) 2010(13 anos) 2008 (15 anos) 2011(12 anos) 2009 (14 anos) 2012 (11 anos).

As modalidades coletivas em disputa no campeonato serão o Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol.

O regulamento e as fichas de inscrição versão 2023, encontram-se disponíveis no site da FUNESP, no link jogos. Não serão aceitas inscrições sem o Nome Completo, Data de Nascimento e número do Documento ou RG (Registro Geral) conforme o regulamento.

Após o encerramento das inscrições não haverá inclusão e/ou substituição de atletas a não ser em caso de lesão com apresentação de laudo médico ou atestado do atleta lesionado.

