Funesp lançará Calendário Esportivo 2025 da Capital nesta sexta, no Rádio Clube

A Funesp (Fundação Municipal de Esportes) lançará o 'Calendário Esportivo 2025' de Campo Grande em grande estilo. O evento acontecerá nesta sexta-feira (21), às 19h, no Rádio Clube Cidade, e contará com apresentações musicais, dança e premiações para os destaques do esporte em 2024.

O diretor-presidente da Funesp, Dr. Sandro Benites, destaca que o novo calendário traz um planejamento ainda mais amplo para atender a população. “Teremos diversos circuitos ao longo do ano e a inclusão de novas modalidades, ampliando o acesso ao esporte e incentivando um estilo de vida mais saudável. Uma das grandes novidades será a 1ª Corrida de Rua de Campo Grande, que acontecerá em agosto, no mês de aniversário da cidade”, ressalta.

Além disso, o evento contará com a presença do campeão paralímpico Yeltsin Jacques, que reforça a importância do incentivo ao esporte para todas as idades e públicos.

O incentivo ao esporte tem sido uma prioridade da gestão municipal, que busca oferecer cada vez mais oportunidades para que a população tenha acesso a atividades físicas de forma gratuita e acessível. A prática esportiva melhora a saúde, promove o bem-estar e fortalece o convívio social, além de ser uma ferramenta de inclusão e transformação social.

Movimenta Campo Grande

Em 2024, o Movimenta Campo Grande teve mais de 25 mil inscritos em oficinas de atividades físicas e esportivas e aproximadamente 700 mil atendimentos ao longo do ano. Com 35 modalidades, o projeto busca democratizar o acesso ao esporte e lazer em todas as sete regiões da Capital.

As atividades oferecidas incluem Academia ao Ar Livre, Atletismo, Basquete, Capoeira, Escola Pública de Futebol, Futsal, Fit Dance, Futevôlei, Ginástica para Idosos, Hidroginástica, Musculação, Natação, Paradesporto, Pilates, Treino Funcional, Vôlei, Yoga, Zumba, entre outras. Incluindo também o Beach Tennis e Judô.

Serviço

Lançamento do Calendário Esportivo 2025;

Sexta-feira (21);

Salão de Festas do Rádio Clube Cidade - Rua Padre João Crippa, 1280, Centro.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também