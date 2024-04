Thiago Galhardo decide deixar o Fortaleza

O atacante Thiago Galhardo pediu para deixar o Fortaleza. O jogador não ficará à disposição do clube a partir do jogo desta quarta-feira (10), contra o Nacional Potosi, pela Copa Sul-Americana.

O novo clube de Galhardo deve ser o Goiás. Segundo o ge, a decisão do jogador foi tomada após o ataque sofrido pelo ônibus do Fortaleza, depois da partida contra o Sport, pela Copa Nordeste, em fevereiro. Na qual os autores, foram os torcedores da equipe de Recife.

O jogador saiu ferido, e ficou uma semana afastado para cuidar da saúde mental.

Galhardo chegou ao clube nordestino em 2022. Desde então, ele acumula 100 jogos e 27 gols pelo Fortaleza.

