Galvão Bueno voltará à TV aberta após assinar contrato com a Band

Sarah Chaves, com Estadão atualizado em 13/02/2025 às 11h32

Conhecido por narrar momentos históricos do futebol brasileiro, Galvão Bueno que deixou a TV Globo, emissora no qual atuou por anos, agora assinou com a Band, conforme informação divulgada pelo portal F5 e confirmada pelo Estadão.

O comunicador retorna para a TV Bandeirantes, 45 anos anos depois, de seu último trabalho pela casa, entre 1977 e 1980. sua estreia está prevista para o dia 31 de março. Galvão Bueno, de 74 anos, seguirá narrando, mas apenas no Amazon Prime Video.

Galvão, no entanto, não irá narrar nenhum evento na emissora. Ao menos por enquanto. Ele terá um programa esportivo semanal nas noites de segunda-feira no estilo “Bem, Amigos!”, que era comandado por ele no SporTV entre 2003 e 2022.

A Band agora corre para fechar patrocínios e acordos comerciais para o programa para viabilizar a realização do mesmo.

A expectativa é que o programa tenha parceiros de longa data de Galvão como Mauro Naves, que recentemente saiu do grupo Disney, além de Walter Casagrande e Paulo Roberto Falcão. A novidade, também ainda não confirmada, seria a participação do técnico Vanderlei Luxemburgo no programa.

