JD1TV: Veja como ficou o carro de Diogo Jota após acidente fatal na Espanha

Vídeo publicado pelo portal Diário Castilla y Leon, da Espanha, mostra como ficou a Lamborghini conduzida por Diogo Jota, atacante do Liverpool, que morreu no acidente na madrugada desta quinta-feira (3). No veículo estava o irmão dele, André Silva, que também faleceu.

Segundo o noticiário espanhol, Jota estava conduzindo o veículo pela rodovia federal A-52, perto de Sanabria, quando um dos pneus estourou, fazendo com que ele perdesse o controle da direção.

Isso teria acontecido, segundo as suspeitas da Guarda Civil da Espanha, durante uma ultrapassagem realizada por Jota. O veículo saiu da pista e em decorrência do acidente pegou fogo.

"Tudo aponta para o estouro do pneu durante a ultrapassagem", disse o órgão para a imprensa espanhola.

Diogo Jota passou por times como Paços de Ferreira, Porto, Wolverhampton e estava há cinco anos no Liverpool. O irmão, André, também atuava profissionalmente e estava no elenco do Penafiel, da segunda divisão portuguesa.

Veja o vídeo feito pelo Diário Castilla y Leon:

Your browser does not support HTML5 video.

Veja imagens do momento do incêndio do veículo registrado por outros motoristas:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também