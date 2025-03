JoÃ£o Fonseca estreia com vitÃ³ria no Challenger de Phoenix e avanÃ§a Ã s oitavas

Após a eliminação na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, João Fonseca deu a volta por cima e estreou com vitória no Challenger 175 de Phoenix, nos Estados Unidos.

Nesta quarta-feira (12), o jovem carioca, atual número 80 do mundo, venceu o russo Pavel Kotov (102º do ranking da ATP) por 6/2 e 6/4, em 1h30min, avançando para as oitavas de final.

Fonseca dominou a partida desde o início, impondo um ritmo forte. No primeiro set, o brasileiro quebrou o saque do russo logo no game de abertura e abriu vantagem, mantendo-se firme nos momentos decisivos. Com mais uma quebra no sétimo game, ele fechou a parcial em 6/2.

No segundo set, Kotov tentou reagir, mas Fonseca seguiu consistente. O brasileiro conseguiu uma quebra crucial no terceiro game e administrou a vantagem até o final, fechando a partida por 6/4.

Com a vitória, João Fonseca enfrentará o alemão Jan-Lennard Struff, cabeça de chave número 4 do torneio e atual 46º do ranking, nesta quinta-feira (13), em horário a ser definido.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também